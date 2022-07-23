Англія

"Червони дияволи" грають непогано і без португальця.

У рамках товариського матчу представники англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайте та Астон Вілла зіграли внічию.

Це був вже четвертий поєдинок команди Еріка тен Гага без лідера минулого сезону — Кріштіану Роналду, який не поїхав на тренувальний збір.

Основа причина — сімейні проблеми португальця, які він так і не може вирішити дотепер. Але на гру команди його відсутність не особливо вплинула.

У трьох матчах поспіль Юнайтед здобув три перемоги — над Ліверпулем, Мельбурн Вікторі та Крістал Пелас. Також одна нічия — проти Астон Вілли. Різниця забитих та пропущених голів становить 13:4.

Відзначимо, що Ерік тен Гаг дає шанси проявити себе молодим футболістам, випускаючи їх у других таймах протистоянь.