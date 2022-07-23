Англія

Клуби цікавляться технічним футболістом.

Лондонські клуби Челсі та Тоттенгем зацікавлені у підписанні вінгера Ньюкасла Аллана Сен-Максімена.

Як повідомляє The Athletic, англійський клуби та ще декілька європейських зробили пропозицію Ньюкаслу по французу.

"Сороки" готові відпустити лідера атаки, але хочуть отримати за нього 40 мільйонів євро чи більше.

За підсумками минулого сезону Сен-Максімен став найкращим дріблером найкращих п'яти ліг Європи. На його рахунку 5 голів та 5 асистів у 35 матчах за Ньюкасл.

25-річний гравець атаки перебрався у Ньюкасл у 2019 році з Ніцци за 18 мільйонів євро. Також він грав за Сент-Етьєн, Монако, Ганновер та Бастію. Transfermarkt оцінює його у 32 мільйони євро.