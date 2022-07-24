Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед провів товариську зустріч із Астон Віллою, в якій виявити сильнішого не вдалося.

"Червоні дияволи" ударно провели першу половину гри, отримавши перевагу у два м'ячі, але у другому таймі пропустили двічі.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 2:2

Голи: Санчо, 25, Кеш, 42 (у свої ворота) — Бейлі, 49, Чемберс, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот (Ван-Бісака, 67), Лінделеф (Варан, 67), Магуайр (Байї, 67), Шоу (Маласія, 67) – Фред, ван де Бек (Гарнер, 67) – Санчо (Межбрі) , 67), Фернандеш (Теллес, 67), Рашфорд (Еланга, 67) — Мартіаль (Чонг, 67)

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Мінгс (Нгойо, 46), Карлос, Дінь — Макгінн, Камара, Ремзі (Луїз, 46) — Інгс (Бейлі, 46), Коутіньо (Буендія, 46) — Уоткінс (Чемберс, 64)