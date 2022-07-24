Англія

Забитий м'яч 23-річного українця припав уже на 6-й хвилину зустрічі.

У рамках підготовки до старту нового сезону англійської Прем'єр-ліги Евертон проводить товариський матч із Блекпулом, який є представником Чемпіоншипу.

У стартовому складі "ірисок" на це протистояння з'явився лівий захисник Віталій Миколенко, який уже з перших хвилин зміг відплатити тренерському штабу Френка Лемпарда за довіру.

На 6-й хвилині першого тайму 23-річний українець під час атаки Евертона відкрився на дальній штанзі воріт Блекпула, дочекався флангової подачі від свого одноклубника Натана Паттерсона і завдав точного удару, що став у підсумку результативним.



Нагадаємо, 8 травня цього року Віталій Міколенко забив свій дебютний гол за Евертон, який припав на поєдинок 36 туру англійської Прем'єр-ліги проти Лестер Сіті.

Раніше сьогодні інший українець, Олександр Зінченко, успішно дебютував за лондонський Арсенал у товариському матчі проти Челсі, який завершився розгромною перемогою "канонірів" із рахунком 4:0.