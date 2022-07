В Орландо (США) відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою між Арсеналом та Челсі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону та завершився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 4:0.

У цьому матчі свій дебют за Арсенал здійснив лідер збірної України Олександр Зінченко, який з'явився на полі з перших хвилин на лівому фланзі оборони та провів весь перший тайм, після чого його замінив португалець Нуну Тавареш.

Це лондонське дербі проходило о третій годині ночі за київським часом, тому логічно, що багато хто міг його пропустити. Зважаючи на це, пропонуємо вам ознайомитися з відео всіх дій 25-річного українця проти Челсі.

Відео всіх дій Олександра Зінченка у матчі з Челсі:

Серед всіх дій Олександра Зінченка особливо виділилися два моменти індивідуальної майстерності. У першому українець виконав шикарну та точну діагональну передачу на Букайо Сака.

У другому ж яскравому епізоді Зінченко на фланзі фінтом залишив у дурнях Мейсона Маунта, потім безпомилково обігрався з Габріелом Мартінеллі, а сама атака в результаті дійшла до небезпечного удару, проте Томас Партей пробив трохи вище за ворота.

Great turn and skill by Zinchenko and Martinelli #afc pic.twitter.com/YlNhBfsxCe