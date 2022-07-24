Англія

Угода цілком можлива, але ще не завершена.

Челсі продовжує вести переговори щодо Жюля Кунда, повідомляє журналіст Метт Лоу.

За його інформацією, переговори йдуть, але Мончі – жорсткий функціонер, який хоче виручити максимум із потенційної угоди.

При цьому, судячи з усього, наразі про можливий перехід до Барселони не йдеться.

Угода ще не погоджена, але переговори тривають.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.