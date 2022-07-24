"Дачники" продовжують підсилюватись напередодні старту АПЛ.
кевін мбабу, getty images
24 липня 2022, 21:11
Фулгем продовжує трансферну кампанію, шукаючи підсилення складу напередодні старту Англійської Прем'єр-Ліги сезону-2022/23.
Так, новачок елітного дивізіону домовився про перехід захисника Вольфсбурга Кевіна Мбабу, повідомляє Фабріціо Романо.
Сторони досягли принципової згоди, а сам виконавець очікує на медогляд.
Минулого сезону Мбабу віддав одну результативну передачу за 31 матч у складі "вовків".
Раніше Фулгем оголосив про підписання Андреаса Перейри.