Фулгем продовжує трансферну кампанію, шукаючи підсилення складу напередодні старту Англійської Прем'єр-Ліги сезону-2022/23.

Так, новачок елітного дивізіону домовився про перехід захисника Вольфсбурга Кевіна Мбабу, повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони досягли принципової згоди, а сам виконавець очікує на медогляд. 

Минулого сезону Мбабу віддав одну результативну передачу за 31 матч у складі "вовків".

Раніше Фулгем оголосив про підписання Андреаса Перейри.