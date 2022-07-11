Англия

Півзахисник Манчестер Юнайтед змінив клуб.

Манчестер Юнайтед практично кожне трансферне вікно розглядав можливість продажу Андреаса Перейри.

Як повідомляє офіційний сайт Фулгема, "червоні дияволи" нарешті знайшли півзахиснику новий клуб — він виступатиме за "дачників".

Фулгем не розголошує суму, яку їм обійшовся перехід, проте стверджує, що контракт підписано на чотири роки з опцією продовження ще на сезон.

Перейра дебютував за Манчестер Юнайтед у 2015 році, але так і не зміг закріпитись у основному складі. Він часто їздив по арендах. Спочатку у Гаранаду, після у Валенсію та Лаціо.

Нагадаємо, що вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон уже пройшов медогляд у Фулгемі, куди він перейде на правах оренди, скориставшись спеціальним дозволом від ФІФА щодо клубів з України.