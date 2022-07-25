Англія

Лондонський клуб наклав вето на відхід своїх іспанських футболістів.

Челсі розлютився на Барселону і не відпустить двох своїх гравців до іспанського клубу, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонці протягом тривалого часу вели переговори про перехід захисників Сезара Аспілікуети та Маркоса Алонсо.

Проте лондонці вирішили заблокувати трансфери гравців до Барселони. Причиною тому є активне включення каталонської команди у питання підписання захисника Севільї Жюля Кунде, яким Челсі також цікавиться та робив пропозицію.

За чутками, Кунде максимально наблизився до переходу до Барселони.