"Молотобійці" планували підписати Армандо Брою.
АРМАНДО БРОЯ, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 22:35
Вест Гем зазнав невдачі у придбанні нападаючого Челсі Армандо Брої, повідомляє Guardian.
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За чутками, "молотобійці" запропонували за 20-річного футболіста близько 30 мільйонів фунтів, але головний тренер Челсі Томас Тухель проти відходу свого гравця.
При цьому інтерес до Брої зберігають Евертон і Наполі.
Нагадаємо, минулий сезон 20-річний албанець провів в оренді у Саутгемптоні. Його статистика: 39 матчів, 9 забитих м'ячів та 1 асист.