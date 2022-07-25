Англія

"Молотобійці" планували підписати Армандо Брою.

Вест Гем зазнав невдачі у придбанні нападаючого Челсі Армандо Брої, повідомляє Guardian.

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За чутками, "молотобійці" запропонували за 20-річного футболіста близько 30 мільйонів фунтів, але головний тренер Челсі Томас Тухель проти відходу свого гравця.

При цьому інтерес до Брої зберігають Евертон і Наполі.

Нагадаємо, минулий сезон 20-річний албанець провів в оренді у Саутгемптоні. Його статистика: 39 матчів, 9 забитих м'ячів та 1 асист.