Англія

Що потрібно знати про 20-річного нападника "синіх", який заявив про себе минулого сезону АПЛ.

Напередодні Челсі вирушив у Лос-Анджелес на свій передсезонний збір. Молодий нападник Армандо Броя, який провів продуктивний минулий сезон за Саутгемптон на правах оренди, спочатку не полетів з рештою команди, проте 20-річний албанець цього тижня приєднався до своїх одноклубників в США разом із новачком "синіх" Рахімом Стерлінгом.

Ще під час минулої кампанії головний тренер Челсі Томас Тухель публічно заявляв, що хоче подивитися на Конора Галлахера та Армандо Брою в період передсезонного збору, а потім спільно вирішуватиметься питання щодо їхнього майбутнього в лондонському клубі. Броя зацікавив безліч клубів, включаючи Саутгемптон, Вест Гем і Ньюкасл. Всі вони готові витратити великі гроші на трансфер албанського форварда, але наразі ніхто не впевнений, які плани в Челсі на Брою, особливо після повернення Ромелу Лукаку в міланський Інтер цього літа.

Це складна ситуація для обох сторін. Челсі та головний тренер Томас Тухель є шанувальниками Брої, який знаходиться в системі клубу з моменту вступу в їхню академію у дев'ятирічному віці.

Броя також відчуває сильну прихильність до Челсі, але після того, як минулого сезону він регулярно грав на правах оренди за Саутгемптон, очевидно, що албанець хоче продовжувати розвиватися, отримуючи постійний ігровий час. А в такому великому клубі, як Челсі, навіть з урахуванням відходу Ромелу Лукаку, молодому гравцю навряд чи варто розраховувати на якісь гарантії в цьому плані. Особливо якщо на твоєму рахунку лише два повноцінні сезони на дорослому рівні (у випадку з Броєю — це вищезгадана торішня оренда в Саутгемптоні та оренда в нідерландському Вітесі в сезоні-2020/21).

Переговори між представниками Брої і співвласником Челсі Тоддом Болі тривають. Перша зустріч відбулася приблизно два тижні тому, а ще одна - 6 липня. Спочатку представники албанського форварда розраховували, що питання майбутнього їхнього клієнта буде вирішено ще до того, як Челсі вирушить на передсезонний збір до США. Очевидно, цього не сталося, про що свідчить первісна присутність на зборі інших молодих гравців Челсі в особі Конора Галлахера, Біллі Гілмора та Леві Колвілла.

Челсі продовжує наголошувати, наскільки їм подобається албанський гравець і хоче його залишити. Те саме повідомлення вони передають 19-річному захиснику Леві Колвіллу, який перебуває у схожій ситуації, але вже готується до нового сезону під керівництвом Томаса Тухеля.

Предметний інтерес до Брої з боку інших клубів АПЛ змушують керівництво та тренерський штаб Челсі оперативніше приймати рішення, не чекаючи завершення передсезонного збору. 20-річний албанець ще має чотири роки за контрактом з лондонським клубом, але навряд чи він зацікавлений вирушити в чергову короткострокову оренду. Йому потрібна стабільність, та й чутки про бажання Челсі підписати Кріштіану Роналду поряд із трансфером Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті навряд чи грають на руку "синім", якщо вони справді хочуть зберегти у команді свого вихованця. З боку футболіста та його оточення це тільки посилює занепокоєння, що він розглядається як запасний варіант.

Чому до Армандо Брої такий інтерес?

Хоча це може бути побічним продуктом мізерної кількості якісних нападників на ринку, мало хто має такий різноманітний, за своєю суттю агресивний профіль, як у Армандо Брої. Особливо якщо ми говоримо про молодих та недосвідчених гравців. Рідко трапляється, що нападники з подібними характеристиками однаково вправно працюють спиною до воріт, водночас демонструючи ентузіазм, щоб так само вправно використовувати вільні ділянки поля.

Минулий сезон Брої виявився відображенням безтурботної форми Саутгемптона та був схильний до періодів бенкетів або голоду. У видатних виступах "святих" — наприклад, у перемозі над Тоттенгемом з рахунком 3:2 — Броя був на висоті, маючи моменти та забитий м'яч на свому рахунку. Але найгірші дні команди — наприклад, поразка з рахунком 3:0 у гостях від Брентфорда — збіглися з особистими провалами албанця.

Останній гол у чемпіонаті Броя забив у лютому під час перемоги над Тоттенгемом, перш ніж він витримав безрезультативну серію з 13 ігор аж до завершення оренди у таборі "святих". Чому ж тоді до молодого форварда Челсі така увага, якщо з результативністю у нього спостерігаються певні проблеми?

Справа в тому, що головні атрибути Брої — це позиційна гра, вміння якісно задіяти свій дриблінг, незважаючи на природні габарити (зріст — 191 см), а також перевага у єдиноборствах і сама робота з м'ячем. Тобто, можна сказати, що Броя зібрав у собі, здавалося б, непоєднувані характеристики центрфорварда. Візуально він виглядає як типовий таргетмен, але високий зріст і вражаючі фізичні дані не заважають йому майстерно володіти м'ячем і виходити переможцем не лише в очних єдиноборствах з обороною суперника, але й за допомогою свого дриблінгу.

Метушливий стиль Брої сприяє розвитку швидкості на коротких дистанціях. Не дивно, що вертикальний стиль албанця припав до душі головному тренеру Саутгемптона Ральфу Газенхюттлю, чиї основні принципи зосереджені на швидкій передачі м’яча з точки А в точку Б.

Пропонуємо розглянути декілька наочних прикладів стилю гри Брої. Минулого місяця під час матчу Ліги націй у складі збірної Албанії Броя досить низько опустився на свою половину поля, щоб отримати передачу у той момент, коли Ізраїль втратив м'яч (дивіться фото нижче). Це створило для Брої вільний простір для руху вперед. Але, що найголовніше, албанський форвард у такі моменти практично завжди на інстиктивному рівні йде у дриблінг проти захисту суперника.

Така надактивність і блискавичний тиск з боку Брої не дозволяє півзахисту та захисту Ізраїлю миттєво перебудуватися в оборону, незважаючи на кількісну перевагу 6 проти 2. Натомість Армандо вирішує атакувати простір між двома центральними захисниками. Протягом п’яти секунд Ізраїль перейшов від того, щоб почуватися досить комфортно, до того моменту, як один із центральних захисників був змушений зробити тактичний фол.

Подібний сценарій можна знайти в поразці Саутгемптона від Ліверпуля в листопаді минулого року. Коли Броя опинився з м'ячем, природним і закономірним рішенням була б навісна передача на забігаючого партнера по команді. Ліверпуль опинився в тій ситуації, коли був змушений терміново перекривати вільні зони в обороні шляхом зміщення гравців зі своїх номінальних позицій.

"Червоні" безумовно були готові перегруповуватися і очікували типового для цієї ситуації закидання, але що ж зробив Броя? Натомість албанець сконцентрував на собі увагу двох футболістів Ліверпуля, що оборонялися, зважився на дриблінг і "вимкнув" Фабіньо з епізоду, вийшовши переможцем з очного протистояння в даному епізоді. Єдине – завершення атаки було, м'яко кажучи, не найкращим.

Броя — це наочний приклад того, що не очікуєш побачити від 20-річного форварда в його дебютному сезоні в англійській Прем'єр-лізі. Певні сильні сторони албанця перетворилися на слабкі, можливо, через загальну непослідовність Саутгемптона протягом сезону.

Однак початкові недоліки також стали сильними сторонами, і Броя довів, що готовий вчитися і здатний засвоювати нові тактичні вчення. У вересні Газенхюттль розкритикував його роботу без м’яча після перемоги в матчі Кубка англійської ліги над Шеффілд Юнайтед. "Він недостатньо вклав у гру. Важко щось відзначити за підсумками такого його виступу", — сказав тоді австрієць. "Цьому він повинен навчитися. Якість була, але ви також повинні працювати набагато більше, щоб зайняти правильні позиції. Він молодий гравець із потенціалом, але йому ще багато чого навчитися".

Але перемотати на місяць вперед, і сирість Брої в цьому аспекті була вдосконалена. Досить швидко молодий форвард став ефективним елементом у більш скоорденованому командному пресингу Саутгемптона, що призвело до зростання результатів. Це не було ідеально і не було здійснено виключно завдяки природним фізичним даним Армандо. Скоріше, це говорило про те, що албанець швидко почав розуміти свою роль у системі гри команди, заснованої на пресингу.

У середньому за 90 хвилин Броя робив 17,13 спроб пресингу і став інтенсивнішим гравцем у цьому аспекті. Більше того, ці спроби пресингу найчастіше були ефективними. 0,59 перехоплення за гру поставили його до 18% найкращих нападників п'яти найкращих європейських ліг. Ця метрика, зокрема, спростувала початкові застереження Газенхюттля.

Ближче до кінця кампанії, коли структурні недоліки Саутгемптона почали просочуватися в результати окремих матчів, старі звички Армандо вийшли на поверхню. Коли команда сиділа в оборонному блоці від середнього до низького, Броя почав повільно повертатися на позицію. Це викликало ще один несхвальний вибух Газенхюттля, який наполягав на тому, що Броя був "не тим, ким він був" після домашньої поразки з рахунком 2:1 від Крістал Пелес у квітні.

Знову ж таки, Броя не є архетипом типової "дев'ятки", незважаючи на його очевидні фізичні переваги. Він мінімально присутній у центральних областях і, замість цього, більш схильний дрейфувати вшир. Це підкреслюється його картою пасів (див. вище), головним чином у напівфлангах та на флангах. Це, мабуть, стало прямою шкодою для його результативності в минулому сезоні, оскільки він трохи перевершив свій xG 5,89 із шістьма голами в АПЛ.

Заради справедливості, краще відкалібрована система атаки навколо нього — особливо та, яка має більшу опору в іграх — швидше за все, збільшить ці показники.

Схильність Брої здійснювати швидкі перебіги в будь-якій вільній зоні забезпечує клапан тиску, коли товариші по команді намагаються просунутися вгору під час атакувальної фази. У наведеному нижче випадку проти Бернлі Броя ізольований два проти одного після довгого пасу на правий фланг. Жодного гравця "святих" немає поблизу, тому албанець повинен чекати свого часу.

Але лівий захисник Чарлі Тейлор займає позицію накриття, відкриваючи можливість для Брої піти в очне протистояння проти Джеймса Тарковські.

Намагаючись позбавитися опіки центрального захисника, Броя переводить м'яч під праву ногу і миттєво знаходить можливість для точного низького прострілу в штрафному майданчику Бернлі на Натана Редмонда, який у підсумку не влучає в ворота.

Найкращі та найгірші сторони Брої виразно змінили та вплинули на гру Саутгемптона минулого сезону. І те, що у 20 років, перебуваючи в оренді, албанцю вдалося досягти такої довіри з боку Ральфа Газенхюттля, слід розглядати як показник його таланту.

Поки ми не знаємо, чи Армандо Броя залишиться в Челсі, але бажання клубу і самого Тухеля його зберегти — цілком закономірно. Працювати ще є над чим, але зовсім скоро "сині" можуть отримати по-справжньому універсального форварда, якщо Броя все-таки залишиться на Стемфорд Брідж. І в Челсі це чудово розуміють.

За матеріалами The Athletic