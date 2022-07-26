Англія

"Сині" хочуть придбрати правого захисника "нерадзурі".

Челсі виявляє інтерес до Дензела Думфріса, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

За його інформацією, в особі нідерландського футболіста лондонський клуб бачить альтернативу Жюлю Кунде, який, схоже, перейде до Барселони.

При цьому Кунде є центральним захисником, а Думфріс — правий захисник або вінгбек.

Крім того, "сині" також виявляють інтерес до іншого футболіста Інтера Мілана Шкрініара, який доступний для переходу за 59 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Думфріс провів 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 7 результативних передач.