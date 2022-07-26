Англія

25-річний футболіст не хоче виступати за "червоних дияволів".

Стало відомо, чому Френкі де Йонг не хоче переходити до Манчестера Юнайтед.

Як повідомляє The Athletic, є кілька причин. 25-річний півзахисник розглядає це як крок назад, навіть якщо Манчестер Юнайтед запропонує ті самі фінансові умови, що й у Барселоні.

Його стосунки з тренером Еріком тен Хагом, з яким вони працювали в Аяксі, не можна назвати особливими.

Також де Йонгу не подобається перспектива виступу в Лізі Європи, він хоче грати в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону де Йонг провів 32 матчі в Прімері: на його рахунку три голи і три асисти.