Англія

Новачок Манчестер Юнайтед поділився емоціями після підписання контракту.

Літній новачок Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен був офіційно представлений в якості гравця манкуніанців та дав перше інтерв'ю.

Так, датський футболіст розповів, що для нього означає грати на Олд Траффорд — домашньому стадіоні "червоних дияволів".

"Матчі на цьому стадіоні завжди були крутими. Більшість, звичайно, неймовірно важкими, але дуже цікавими. В цьому щось є — грати проти такого клубу, як Манчестер Юнайтед. Досить дивне відчуття, опинитись по іншу сторону барикад.

Дебютувати за МЮ на Олд Траффорд — ідеальний розвиток подій. Сподіваюсь, це стане добрим початком моєї кар'єри у цьому клубі. Дуже приємно буде бачити фанатів, адже на цій арені неймовірна атмосфера", — розповів Еріксен клубній прес-службі.

Нагадаємо, що контракт підписано до літа 2025 року.

Раніше Еріксен розповів, що вплинуло на його рішення приєднатись до МЮ.