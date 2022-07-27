Англія

Колишній футболіст буде працювати з молодіжним складом лондонського клуба.

Добре відомий українським уболівальникам за своїми виступами в складі донецького Металурга івуарійський екс-півзахисник Яя Туре наразі намагається опанувати професію головного тренера, повсякчас долучаючись до різноманітних колективів за пошуками необхідного досвіду роботи.

Його шлях у ролі асистента розпочинався в донецькому Олімпіку, де він за 14 матчів устиг попрацювати разом із Юрієм Калитвинцевим, Романом Санжаром та Ігорем Климовським, після чого його чогось занесло до країни-окупанта.

Утім, 39-річний івуарієць залишив межі сусідньої держави ще до кінця 2021 року, почавши шукати собі більш вигідні варіанти для співпраці.

Як повідомляє англійська преса, цього трансферного вікна йому надійшла дещо несподівана пропозиція від лондонського Тоттенгему, де він може скласти тренерський дует на чолі молодіжної команди "шпор" разом із не менш культовим для клубу екс-нападником Джермейном Дефо

Перемовини просуваються стрімкими темпами, однак остаточної домовленості ще не було досягнуто.