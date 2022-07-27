Англія

Для вже досвідченого виконавця це буде перший досвід роботи в АПЛ.

Англійський Лестер під час поточної трансферної кампанії був вимушений зіштовхнутись із неприємною звісткою про те, що його основний голкіпер Каспер Шмейхель хоче залишити колектив на тлі 11 років виступів його складі.

Саме через це "лиси" були вимушені швидко звертатись до послуг трансферного ринка в пошуках гідних кандидатів на підсилення основного складу.

Одним із таких, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Лестер бачить воротаря лісабонської Бенфіки Одіссеаса Влаходімоса.

Англійський клуб уже почав перемовини щодо переходу 28-річного грека до свого складу, тоді як його чинний контракт із "орлами" спливає лише в 2024 році.

За минулий футбольний рік Влаходімос провів 48 ігор, зробивши п’ять гольових передач.