Англія

Football.ua разом з Parimatch Ukraine знайомлять вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже п'ятого серпня з поєдинку між Крістал Пелес та Арсеналом, тому ми розпочинаємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Перший наш з Parimatch Ukraine матеріал буде присвячений новачкам та за сумісністю аутсайдерам АПЛ-2022/23, тобто клубам, шанси яких на збереження прописки у вищому дивізіоні Англії з різних причин оцінюються нижче, ніж у їхніх конкурентів.

Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків логічно чекати подальшого посилення у команд.

Минулий сезон

Минулого сезону Борнмут виступав у Чемпіоншипі і зумів повернутися до Прем'єр-ліги, посівши друге місце у турнірній таблиці. Випередити "вишень" зміг лише лондонський Фулгем, перевага якого склала два очки. При цьому варто враховувати, що лондонці гарантували собі повернення в АПЛ за кілька турів до завершення сезону в Чемпіоншипі, тому кінцівка сезону у них була позбавлена ​​будь-якої мотивації.

У Кубку Англії "вишні" сенсаційно вилетіли на стадії 1/16 фіналу від Борем Вуд (0:1), який представляє п'ятий за силою дивізіон країни (Національну лігу). Кубок англійської ліги Борнмут залишив на стадії 1/32 фіналу через розгромну поразку від Норвіч Сіті (0:6), який став найгіршою командою минулої кампанії АПЛ і вилетів до Чемпіоншипу.

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Востаннє Борнмут брав участь у АПЛ у сезоні-2019/20, коли посів підсумкове 18 місце. Тоді основна боротьба "вишень" за збереження місця в еліті відбувалася з Астон Віллою, але за підсумком саме бірмінгемцям вдалося залишитися у вищому дивізіоні Англії, випередивши Борнмут лише на одне очко.

Головний тренер

Для багатьох Борнмут асоціюється із довгостроковою роботою нинішнього головного тренера Ньюкасла Едді Гау, але сьогодні команду очолює Скотт Паркер. Англійський фахівець прийшов у стан "вишень" влітку 2021 року, і в першому ж сезоні під його керівництвом Борнмут зумів підвищитись у класі.

Паркер розпочинав свою тренерську кар'єру в юніорській команді Тоттенгема, а на вищому рівні був асистентом Славіші Йокановича та Клаудіо Раньєрі у Фулгемі, а після звільнення італійського фахівця і сам очолив лондонський клуб, з яким він як повертався до АПЛ, так і вилітав.

Головна зірка

За даними порталу Transfermarkt, найдорожчим футболістом Борнмута є данський центральний півзахисник Філіп Біллінг, який оцінюється в 18 мільйонів євро, минулого сезону забивши 10 голів та віддавши 10 результативних передач у 40 поєдинках Чемпіоншипу. Але окремо хочеться виділити головного бомбардира команди Домініка Соланке.

24-річний англієць довгий час вважався чи не головним трансферним провалом Борнмута, коли взимку 2019 року перейшов з Ліверпуля за 21,2 мільйона євро. Проте згодом Соланке вдалося знайти свою гру у стані "вишень". Минулого сезону він забив 29 голів у 46 матчах Чемпіоншипу, ставши другим бомбардиром турніру після Александра Мітровича з Фулгема. Тепер подивимося, наскільки успішною результативність Соланке тепер буде у рамках АПЛ.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Джо Ротвелл (п, Блекберн, ва)

Раян Фредерікс (з, Вест Гем, ва) Роббі Бреді (п, Престон, ва)

Зенон Ібсен Россі (з, Кембридж Юнайтед, ?)

Гевін Кілкені (п, Сток Сіті, ор)

Гарі Кехілл (з, без клубу, ва) Як можна побачити, трансферна робота Борнмута цього літа, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. "Вишні" підписали всього двох футболістів, та й ті прийшли на правах вільних агентів і ніяк не говорять про великі амбіції та цілі команди на наступний сезон. Орієнтовний склад (4-2-3-1) Траверс — Сміт, Філліпс, Келлі, Земура — Лерма, Кук — Крісті, Біллінг, Ентоні — Соланке

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Борнмут є головним претендентом на те, щоб залишити АПЛ за підсумками сезону-2022/23. Варіант з тим, що "вишні" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 1,46, а те, що залишаться — 2,60. Крім того, вважається, що у "вишень" найбільші шанси посісти останнє місце. Така подія представлена коефіцієнтом 2,65.

Враховуючи дуже скромну трансферну кампанію Борнмута, наша редакція загалом солідарна з цією думкою і на даному етапі прогнозує підопічних Скотта Паркера 20 місце за підсумками сезону. Однак у "вишень" ще є час посилити свій склад, хоча ми всі чудово розуміємо, що потенційним новачкам ще може знадобитися час на адаптацію через пропущений передсезонний збір із командою.

Минулий сезон

Повернення легендарного Ноттінгем Форест в Прем'єр-лігу чекали багато рядових любителів англійського футболу, адже у "лісників" є свою захоплююча історія, і вони мають у своєму активі два Кубки європейських чемпіонів і одне чемпіонство у вищому дивізіоні Англії наприкінці 1970-х років.

В останні роки Ноттінгем неодноразово був близьким до виходу в АПЛ, але постійно "лісники" залишалися за крок до мрії на стадії плей-офф Чемпіоншипу. Цього року ситуація змінилася: вони фінішували четвертими у таблиці, а у фіналі плей-офф мінімально обіграли Гаддерсфілд Таун та як результат повернулися до елітного дивізіону Англії аж через 23 роки відсутності. Останній раз Ноттінгем грав у АПЛ ще минулого сторіччі, залишивши Прем'єр-лігу у 1999 році.

Свої успіхи у "лісників" минулого сезону були і в Кубку Англії, де вони дійшли до 1/4 фіналу, вибивши на шляху Лестер та Арсенал, але зупинившись на Ліверпулі (0:1). У Кубку англійської ліги Ноттінгем вилетів на стадії 1/32 турніру через поразку від Вулвергемптона (0:4).

Головний тренер

Останні успіхи Ноттінгема, безсумнівно, пов'язані з роботою валлійського фахівця Стіва Купера, який прийшов у команду лише влітку минулого року і в першому сезоні вивів її до АПЛ.

Раніше Купер працював головним тренером в юніорських збірних Англії різного віку, а на більш високому рівні єдиним його місцем роботи є Свонсі з Чемпіоншипу, з яким у двох сезонах він двічі опинявся в плей-офф і боровся за вихід до АПЛ. Обидва рази його команда поступалася Брентфорду: спочатку у півфіналі плей-офф, а потім – у фіналі.

Третя спроба Стіва Купера вийти в АПЛ виявилася успішнішою, але вже на чолі Ноттінгем Форест.

Головна зірка

Ми чудово розуміємо, що цього літа до Ноттінгему прийшов один з найкращих бомбардирів минулого сезону Бундесліги Тайво Авонії та зірковий вихованець Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард, але давайте поговоримо про того футболіста, безпосередньо завдяки грі якого Ноттінгем зумів досягти помітного прогресу і вийти в АПЛ.

Талановитий півзахисник Бреннан Джонсон за підсумками минулого сезону став найкращим бомбардиром "лісників", провівши в Чемпіоншипі 46 матчів, забивши 16 голів і віддавши 9 результативних передач. Також 21-річний валлієць забивав в обох півфіналах плей-офф Чемпіоншипу у ворота Шеффілд Юнайтед, тим самим взявши безпосередню участь у виході своєї команди до АПЛ.

Збереження такого гравця в команді – великий успіх для Ноттінгема. Ще, звісно, ​​можна було відзначити крайнього захисника Джеда Спенса, але у новому сезоні він уже виступатиме за Тоттенгем.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Тайво Авонії (н, Уніон Берлін, 20,5 млн € )

Неко Вільямс (з, Ліверпуль, 20 млн € )

Жуліан Б'янкон (з, Труа, 10 млн € )

Мусса Ніакате (з, Майнц, 10 млн € )

Омар Річардс (з, Баварія, 8,5 млн € )

Льюїс О'Браєн (п, Гаддерсфілд, 5,9 млн € )

Гаррі Тоффоло (з, Гаддерсфілд, 5,9 млн € )

Брендон Агілера (п, Алахуеленсе, 950 тис € )

Уейн Хеннессі (в, Бернлі, ва)

Джессі Лінгард (н, Манчестер Юнайтед, ва)

Дін Гендерсон (в, Манчестер Юнайтед, ор) Бріс Самба (в, Ланс, 5 млн € )

Джед Спенс (з, Мідлсбро, по)

Тобіаш Фігейреду (з, Галл Сіті, ва)

Ітан Горват (в, Лутон, ор)

Джонатан Панзо (з, Ковентрі, ор)

Карл Дженкінсон (з, без клубу, ва)

Гаетан Бонг (з, без клубу, ва)

Льюїс Граббан (н, без клубу, ва)

У літнє трансферне вікно Ноттінгем посилив кожну лінію якісним гравцем, прямо заявивши про свої амбіції залишитись у Прем'єр-лізі. Однак ми також повинні розуміти, що далеко не завжди прихід такої великої кількості нових футболістів є гарантією успіху для команди, яка тільки-но підвищилася в класі. Головним завданням для тренерського штабу Стіва Купера буде налагодити рівень взаємодії між своїми підопічними, при цьому зробити так, щоб не порушити раніше напрацьовану хімію у колективі.

Орієнтовний склад

(3-4-1-2) Гендерсон — Вільямс, Ніакате, МакКенна - Б'янкон, Єйтс, О'Браєн, Річардс — Лінгард — Джонсон, Авонії

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Ноттінгем Форест у новому сезоні буде вести боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Варіант з тим, що "лісники" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 2,05, а те, що залишаться — 1,72.

Редакція Football.ua вважає, що Ноттінгем має всі шанси здивувати в майбутній кампанії англійської першості і стати другим Брентфордом або Лідсом, які полюбилися рядовим уболівальникам АПЛ. У той же час, зберігається частка сумнівів у тому, що фактично зібраний новий склад у це міжсезоння зможе відразу зігратися всього за один сезон, особливо з урахуванням непростого календаря перших матчів "лісників". Тому на даному етапі ми прогнозуємо Ноттінгему 18-е місце за підсумками АПЛ-2021/22.

Минулий сезон

Останнім із трьох новачків АПЛ, які піднялися з Чемпіоншипу за підсумками минулого сезону, знову став лондонський Фулгем. "Дачники" зуміли за кілька турів до кінця турніру гарантувати собі повернення до вищого дивізону Англії, а згодом ще й фінішувати на першому місці з перевагою в два очки від найближчого переслідувача.

У Кубку Англії лондонський клуб дійшов лише до 1/16 фіналу, але, заради справедливості, теоретично він міг би забратися і далі, якби не потрапив на Манчестер Сіті (1:4).

У Кубку англійської ліги Фулгем також зупинився на стадії 1/16 фіналу, поступившись Лідс Юнайтед за підсумками післяматчевої серії пенальті після нульової нічиєї в основний час.

Головний тренер

Фулгем має репутацію типового так званого "клубу-ліфтера", який із сезону в сезон то повертається до АПЛ, то знову понижується у класі, тому зовсім не дивно, що лондонці часто змінюють головного тренера.

Сьогодні "дачників" очолює Марку Сілва, який прийшов у команду влітку минулого року і, як і його вищезгадані колеги з Борнмута та Ноттінгема, у першому ж сезоні вивів Фулгем до АПЛ.

Раніше в Англії португальський фахівець уже працював у таких клубах, як Галл Сіті, Вотфорд та Евертон, при цьому раніше він також вигравав чемпіонат Греції на чолі Олімпіакосу та Кубок Португалії у лісабонському Спортінгу.

Головна зірка

Говорячи про головну зірку Фулгема, то нею вже не перший сезон є нападник Александар Мітрович, вартість якого портал Transfermarkt оцінює у 20 мільйонів євро. Минулого сезону сербський форвард знову "розірвав" Чемпіоншип і став найкращим бомбардиром турніру, забивши 43 голи та віддавши 7 асистів у 44 матчах.

Єдина проблема – Мітровича ми вже спостерігали в АПЛ після успіху у другому дивізіоні Англії. І показники його результативності тоді не були такими ж вражаючими. Так, у сезоні-2020/21 серб забив у Прем'єр-лізі лише три голи у 27 матчах. У цій кампанії "король Чемпіоншипа" матиме черговий шанс довести, що регулярно забивати він вміє ще й в АПЛ.

Компанія Parimatch Ukraine оцінює шанси Александра Мітровича стати найкращим бомбардиром АПЛ у новому сезоні коефіцієнтом 41.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Жуан Пальїнья (п, Спортінг Лісабон, 20 млн € )

Андреас Перейра (п, Манчестер Юнайтед, 9,5 млн € )

Кевін Мбабу (з, Вольфсбург, 5,5 млн € )

Манор Соломон (н, Шахтар Донецьк, ор)

Андре-Франк Замбо-Ангісса (п, Наполі, 15 млн € )

Фабіу Карвалью (п, Ліверпуль, 5,9 млн € )

Жан Мікаель Сері (п, Галл Сіті, ва)

Стівен Сессеньйон (з, Чарльтон, ор)

Сайрус Крісті (з, без клубу, ва)

Фабрі (в, без клубу, ва)

Майкл Гектор (з, без клубу, ва)

Алфі Моусон (з, без клубу, ва) Цьогорічна трансферна кампанія Фулгема націлена на точкові посилення проблемних позицій. Головним підписанням команди став опорний півзахисник лісабонського Спортінга Жуан Пальїнья, який, за даними Transfermarkt, відтепер є найдорожчим гравцем команди з оціночною вартістю 25 мільйонів євро. Ну а українським уболівальникам, звичайно, цікаво буде подивитися за виступами Манора Соломона, якого за новими правилами ФІФА для клубів УПЛ лондонці орендували у донецького Шахтаря.

Орієнтовний склад

(4-2-3-1) Родак — Мбабу, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід — Перейра — Соломон, Мітрович, Вілсон

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Фулгем у новому сезоні також буде вести боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Варіант з тим, що "дачники" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 2,25, а те, що залишаться — 1,6.

Враховуючи тенденцію минулих років, редакція Football.ua також вважає Фулгем одним із головних претендентів на виліт та прогнозує лондонському клубу підсумкове 19 місце.