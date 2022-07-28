Англія

Команди проведуть перший офіційний матч сезону.

У рамках Суперкубку Англії зустрінуться дві найсильніші команди минулого сезону-2021/22 — Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Для обох колективів цей матч стане першим у новому розіграші. І Сіті, і Ліверпуль у міжсезонні зіграли по декілька товариських ігор. Команда Пепа Гвардіоли здобула перемоги над Америкою та Баварією. Підопічні Юргена Клоппа програли МЮ, але переграли Крістал Пелес і Лейпциг.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Ліверпуль — Манчестер Сіті

За версією букмекерів, невеликим фаворитом на це протистояння є номінальні гості Манчестер Сіті. На їх перемогу пропонується коефіцієнт 2,38. Нічию експерти оцінили в 3,35, а перемогу Ліверпуля у 2,85. Це коефіцієнти на основний час.

Так на що ставити?

Якщо ви впевненні, що у основний час буде забити три або більше голів, то пропонується коефіцієнт на тотал більше 2,5 — 1,84. Впевнені, що гра буде меньш цікавою, тоді тотал меньше 2,5 — 1,97.

Ми пропонуємо зробити вибір на користь того, що обидва колективи зможуть у основний час забити. На це пропонується 1,68 (не зможуть — 2,11).

Нагадаємо, що поєдинок Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться 30 липня о 19:00 на стадіоні Кінг Пауер Стедіум. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.