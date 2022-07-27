Англія

"Іриски" підписали конкурента для Миколенко.

Евертон продовжує комплектацію складу напередодні чергового розіграшу Англійської Прем'єр Ліги, підписавши другого літнього новачка.

✍️ | We have completed the loan signing of defender Rúben Vinagre from Sporting Clube de Portugal for the 2022/23 season. — Everton (@Everton) July 27, 2022

Так, гравцем "ірисок" став лівий захисник Спортінга Рубен Вінагре. Орендна угода розрахована на сезон-2022/23.

Відзначимо, що Вінагре — прямий конкурент Віталія Миколенко за місце у складі.

За минулий сезон у складі Спортінга футболіст провів 18 матчів, віддавши дві гольові передачі.

Варто зазначити, що раніше Евертон підписав Джеймса Тарковскі.