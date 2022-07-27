"Іриски" підписали конкурента для Миколенко.
РУБЕН ВІНАГРЕ, GETTY IMAGES
27 липня 2022, 18:34
Евертон продовжує комплектацію складу напередодні чергового розіграшу Англійської Прем'єр Ліги, підписавши другого літнього новачка.
Так, гравцем "ірисок" став лівий захисник Спортінга Рубен Вінагре. Орендна угода розрахована на сезон-2022/23.
Відзначимо, що Вінагре — прямий конкурент Віталія Миколенко за місце у складі.
За минулий сезон у складі Спортінга футболіст провів 18 матчів, віддавши дві гольові передачі.
Варто зазначити, що раніше Евертон підписав Джеймса Тарковскі.