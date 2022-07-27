Англія

Український фулбек продовжить кар'єру у донецькому клубі

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Богдана Михайліченка, права на якого належать бельгійському Андерлехту.

25-річний українець перейшов до табору "гірників" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

Крім того, Шахтар залишив за собою право викупити права на вихованця київського Динамо після завершення орендної угоди.

Минулого сезону Богдан Михайліченко провів за Андерлехт 24 неповні матчі у всіх турнірах (900 хвилин), у яких він заробив три попередження.