Англія

Гравець підсилить фланг українця Віталія Миколенка.

Англійський Евертон геть не кожен сезон ладен витрачати величезні кошти на трансферному ринку задля підписання виконавців на прийдешній футбольний рік, як це робив, наприклад, на початку минулого сезону.

Цьогорічна літня трансферна кампанія для "ірисок" відзначалась відсутністю витрат на підсилення, проте найближчим часом черга з підписань гравців на основі орендних угод, або укладання контрактів із вільними агентами, може обірватись.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, нападник Бернлі Двайт Макніл уже знаходиться за крок від переходу до Евертона.

22-річний виконавець, який тяжіє до гри на лівому фланзі, буде коштувати "ірискам" 22,5 млн євро.

Контракт із футболістом буде укладено до 2027 року.

У минулому сезоні Макніл зіграв у 40 матчах, відзначившись одним гольовим пасом.