Тим не менш, продаж футболіста лондонці не розглядають.
артур оконкво, getty images
28 липня 2022, 14:12
Лондонський Арсенал шукає на трансферному ринку не тільки підсилення складу команди, а й варіанти для працевлаштування своїх резервістів.
Так, третій воротар "канонірів" Артур Оконкво невдовзі відправиться до оренди у Кру Александра, повідомляє Фабріціо Романо.
Угода вже знаходиться на завершальній стадії. Тим не менш, в Лондоні не розглядають можливість продажу 20-річного виконавця, адже бачать в ньому перспективу.
Минулого сезону Оконкво провів всього шість матчів за молодіжну команду Арсенала, пропустивши 11 голів, одного разу зберігши ворота у недоторканності.
Відзначимо, що контракт голкіпера з Арсеналом розрахований до літа 2024 року.