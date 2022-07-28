Англія

Тим не менш, продаж футболіста лондонці не розглядають.

Лондонський Арсенал шукає на трансферному ринку не тільки підсилення складу команди, а й варіанти для працевлаштування своїх резервістів.

Так, третій воротар "канонірів" Артур Оконкво невдовзі відправиться до оренди у Кру Александра, повідомляє Фабріціо Романо.

Угода вже знаходиться на завершальній стадії. Тим не менш, в Лондоні не розглядають можливість продажу 20-річного виконавця, адже бачать в ньому перспективу.

Минулого сезону Оконкво провів всього шість матчів за молодіжну команду Арсенала, пропустивши 11 голів, одного разу зберігши ворота у недоторканності.

Відзначимо, що контракт голкіпера з Арсеналом розрахований до літа 2024 року.