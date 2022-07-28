Англія 28 липня 2022, 15:12 Еріксен та Мартінес визначились із ігровими номерами у МЮ Гравці отримали свої футболки. лісандро мартінес, манчестер юнайтед 28 липня 2022, 15:12 Новачки Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен та Лісандро Мартінес визначились зі своїми ігровими номерами в новій команді. Так, захисник буде виступати під шостим номером, а датчанин одягне футболку із цифрою 14 на спині. Нагадаємо, що Мартінес підписав контракт із МЮ до 2027 року, а Еріксен до 2025. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manchester United (@manchesterunited) Раніше Крістіан Еріксен прокоментував свій трансфер у стан "червоних дияволів". Люди Крістіан Еріксен Лісандро Мартінес Команди Манчестер Юнайтед Джерела ФК Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте