Англія

Гравці отримали свої футболки.

Новачки Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен та Лісандро Мартінес визначились зі своїми ігровими номерами в новій команді.

Так, захисник буде виступати під шостим номером, а датчанин одягне футболку із цифрою 14 на спині.

Нагадаємо, що Мартінес підписав контракт із МЮ до 2027 року, а Еріксен до 2025.

Раніше Крістіан Еріксен прокоментував свій трансфер у стан "червоних дияволів".