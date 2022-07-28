Англія

Німецький фахівець розраховує на 30-річного футболіста.

Юрген Клопп спростував чутки, що Роберто Фірміно може залишити склад мерсісайдської команди.

"Боббі важливий для нашого колективу, він серце та душа цієї команди.

Все виглядає дуже добре, і я задоволений Фірміно. Я не сумніваюся в ньому, тому так, він нам потрібний", — приводить слова Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Бразилець за кар'єру провів 327 матчів за Ліверпуль. У них він забив 98 м'ячів і зробив 74 результативні передачі.