Англія

Англійський клуб вийшов із боротьби за вінгера.

Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

"Червоні дияволи" довгий час цікавилися вінгером Антоні, але, здається, не оформлять його перехід цього літа.

Як повідомляє видання Sky Sports, Манчестер Юнайтед не влаштовує фінансовий бік угоди — Аякс просить надто багато.

Минулого сезону Антоні провів 33 матчі за Аякс у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав десять передач.

Нагадаємо, що Аякс не влаштовує пропозиція Манчестер Юнайтед щодо Антоні.