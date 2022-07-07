Англия

Нідерландський клуб хоче отримати більше за свого футболіста.

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Антоні, повідомляє Goal.com.

"Червоні дияволи" запропонували 60 мільйонів євро за 22-річного гравця, проте Аякс вимагає за бразильця 80 млн. євро.

Агенти Антоні тиснуть на Аякс, бо хочуть, щоби клуб прийняв пропозицію від Манчестер Юнайтед. Антоні хоче перейти до МЮ, але розуміє, що переговори між клубами будуть складними.

Минулого сезону Антоні провів 33 матчі за Аякс у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 10 передач.