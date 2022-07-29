Англія

За інформацією ЗМІ, цим гравцем є півзахисник Арсенала Томас Партей.

Гравець англійської Прем'єр-ліги, який підозрюється у трьох епізодах зґвалтування, не має відношення до одного з них. Про це повідомляє Sky Sports із посиланням на поліцію Лондона.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст більше не перебуває під слідством у справі пов'язаною із зґвалтуванням дівчини в червні 2021 року.

Нагадаємо, 29-річного гравця відпустили під заставу на початку липня, а його особистість досі не розголошується.

Однак, на думку Pulse Nigeria, цим футболістом є півзахисник Арсеналу Томас Партей.

Одна дівчина, яка забажала залишитися анонімною, опублікувала у соціальних мережах скріншоти з листуваннями із Партеєм.

"Томас Партей — серійний ґвалтівник, якому пощастило, тому що дата, коли він вирішив зґвалтувати мене, поки ми були разом у відпустці, була за 10 днів до зміни законодавства Великобританії, яке дозволяє місцевим поліцейським силам розслідування щодо злочинів, скоєних за межами Великобританії. Того дня він зґвалтував мене, залишив у ліжку непритомною, потім поїхав на вечірку на Ібіцу, повернувся, розсміявся мені в обличчя і сказав, що я не можу відмовити йому", — сказала дівчина.

Також дівчина розповіла, що інцидент трапився кілька місяців тому, підтверджуючи, що їй також заплатили за те, щоб вона не розкривала, через що їй довелося пройти.