Сайт Tuttosport повідомляє про те, що Тоттенгем зацікавлений в переході Ніколо Дзаньоло. 

"Шпори" шукають атакувального півзахисника високого рівня, а головний тренер команди Антоніо Конте хоче бачити італійця у Лондоні. 

Окрім Тоттенгема, Дзаньоло цікавиться також Ювентус, який пропонує Ромі 45 млн євро за гравця, але римляни не дуже хочуть продавати його в стан прямого конкурента. 

Минулого сезону Ніколо провів 28 поєдинків у складі колективу Жозе Моуріньо та виграв разом із "вовками" Лігу конференцій УЄФА. 