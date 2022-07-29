Талановитий італієць може змінити клубну прописку.
Ніколо Дзаньоло
29 липня 2022, 11:00
Сайт Tuttosport повідомляє про те, що Тоттенгем зацікавлений в переході Ніколо Дзаньоло.
"Шпори" шукають атакувального півзахисника високого рівня, а головний тренер команди Антоніо Конте хоче бачити італійця у Лондоні.
Окрім Тоттенгема, Дзаньоло цікавиться також Ювентус, який пропонує Ромі 45 млн євро за гравця, але римляни не дуже хочуть продавати його в стан прямого конкурента.
Минулого сезону Ніколо провів 28 поєдинків у складі колективу Жозе Моуріньо та виграв разом із "вовками" Лігу конференцій УЄФА.