Зальцбург назвав Манчестер Юнайтед ціну за талановитого форврда

Англійський клуб хоче підсилити атакуючу ланку.
Беньямін Шешко, Getty Images
29 липня 2022, 17:55
На тлі можливого відходу Кріштіану Роналду, Манчестер Юнайтед продовжує шукати нового нападника.
Зір скаутів клубу припав до талановитого 19-річного форварда РБ Зальцбурга Беньяміна Шешко.
Директор Манчестер Юнайтед Джон Меро зустрічався з агентом футболіста, щоб поговорити про можливий трансфер.
Зальцбург дуже високо оцінює свого футболіста та хоче отримати за нього не меньше 65 мільйонів євро.
Ерік тен Гаг дав зрозуміти керівникам Юнайтед, що для досягання високих результатів необхідне підсилення атакуючої ланки.
Минулого сезону Шешко провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім результативних передач. Також на його рахунку вже 13 поєдинків та два забиті м'ячі у складі збірної Словенії.