Зальцбург назвав Манчестер Юнайтед ціну за талановитого форврда

Англія

Англійський клуб хоче підсилити атакуючу ланку.

На тлі можливого відходу Кріштіану Роналду, Манчестер Юнайтед продовжує шукати нового нападника.

Зір скаутів клубу припав до талановитого 19-річного форварда РБ Зальцбурга Беньяміна Шешко.

Директор Манчестер Юнайтед Джон Меро зустрічався з агентом футболіста, щоб поговорити про можливий трансфер.

Зальцбург дуже високо оцінює свого футболіста та хоче отримати за нього не меньше 65 мільйонів євро.

Ерік тен Гаг дав зрозуміти керівникам Юнайтед, що для досягання високих результатів необхідне підсилення атакуючої ланки.