Англія

Футболіст не зіграє проти Ліверпулю.

Вже 30 липня відбудеться Суперкубок Англії, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля.

Але "містяни" підходять до гри із втратою. Захисник Емерік Лапорт наприкінці сезону отримав травму, через яку переніс тяжку операцію.

"Лапорт травмований. Він переніс операцію на коліні після минулого сезону і провів останні три гри з серйозною травмою. Він доклав неймовірних зусиль.

Поки що у нього все добре, але потрібно бути обережним з його коліном. Я думаю, що він пропустить початок сезону. Можливо, він повернеться до нас у вересні", — сказав Пеп Гвардіола перед грою з Ліверпулем.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті пройде на стадіоні Кінг Пауер Стедіум та розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.