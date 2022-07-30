Англія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Англії, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті.

У матчі за Суперкубок Англії-2022 на полі Кінг Пауер Стедіум зійдуться володар Кубку країни, Ліверпуль, та чемпіон — Манчестер Сіті.

Юрген Клопп був змушений із перших хвилин залучити голкіпера Адріана через травму Аліссона, тоді як Фірміно очолить атаку.

Хосеп Гвардіола, у свою чергу, відправив на вістря атаки новачка Ерлінга Голанда.

Ліверпуль: Адріан — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Фірміно, Діас.

Запасні: Девіс, Гомес, Конате, Мілнер, Кейта, Джонс, Елліот, Нунес, Карвальо.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родріго, де Брюйне — Марез, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Філліпс, Стоунз, Гюндоган, Альварес, Фоден, Мбете, Палмер, Вілсон-Есбранд.



Гра Ліверпуль — Манчестер Сіті почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.