Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Англії, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті.
Ерлінг Голанд, Getty Images
30 липня 2022, 18:13
У матчі за Суперкубок Англії-2022 на полі Кінг Пауер Стедіум зійдуться володар Кубку країни, Ліверпуль, та чемпіон — Манчестер Сіті.
Юрген Клопп був змушений із перших хвилин залучити голкіпера Адріана через травму Аліссона, тоді як Фірміно очолить атаку.
Хосеп Гвардіола, у свою чергу, відправив на вістря атаки новачка Ерлінга Голанда.
Ліверпуль: Адріан — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Фірміно, Діас.
Запасні: Девіс, Гомес, Конате, Мілнер, Кейта, Джонс, Елліот, Нунес, Карвальо.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родріго, де Брюйне — Марез, Голанд, Гріліш.
Запасні: Ортега, Філліпс, Стоунз, Гюндоган, Альварес, Фоден, Мбете, Палмер, Вілсон-Есбранд.
Гра Ліверпуль — Манчестер Сіті почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.