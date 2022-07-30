У послугах 28-річного футболіста не зацікавлений Френк Лампард.
Росс Барклі, Getty Images
30 липня 2022, 22:57
У ЗМІ з'явилися чутки, що Евертон має намір придбати Росса Барклі з Челсі.
Проте, за інформацією The Athletic, "іриски" не зацікавлені у послугах 28-річного футболіста. Зокрема, головний тренер Френк Лампард не просив Евертон придбати англійського хавбека.
Контракт Барклі з Челсі розрахований до літа 2023 року.
Минулого сезону Рос провів 14 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол.