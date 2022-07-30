Англія

У послугах 28-річного футболіста не зацікавлений Френк Лампард.

У ЗМІ з'явилися чутки, що Евертон має намір придбати Росса Барклі з Челсі.

Проте, за інформацією The Athletic, "іриски" не зацікавлені у послугах 28-річного футболіста. Зокрема, головний тренер Френк Лампард не просив Евертон придбати англійського хавбека.

Контракт Барклі з Челсі розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Рос провів 14 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол.