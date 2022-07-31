Англія

Молодий виконавець продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Етан Лерд продовжить кар'єру в другому по силі дивізіоні Англії.

Футболіст відправиться до Вотфорду на правах однорічної оренди, повідомляє MEN. Манкуніанці не хочуть продавать Лерда через те, що бачать в ньому майбутню зірку, але готові віддати в оренди задля ігрової практики.

Другу частину минулого сезону Лерд провів у складі Борнмуту, зігравши шість матчів.

Раніше повідомлялось, що інший захисник МЮ близький до трансферу у Рому.