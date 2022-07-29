Італія

Португалець хоче возз'єднатися із захисником.

Рома розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta Dello Sport, головний тренер римлян Жозе Моуріньйо особисто зацікавлений у підписанні захисника Манчестер Юнайтед Еріка Байї.

У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями. Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що раніше Рома та Парі Сен-Жермен провели переговори щодо Вейналдуму.