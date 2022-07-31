Англія

Клуб може влаштувати розпродаж.

Манчестер Юнайтед проводить доволі кволе трансферне вікно, не виправдовуючи тих очікувань, що поклали на клуб фанати.

Втім, "червоні дияволи" готові не тільки купляти, а й продавати. Так, МЮ може залишити ціла низка футболістів, серед яких Ерік Баї, Філ Джонс, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Біссака та Алекс Теллес, повідомляє MEN.

Всі ці виконавці виставлені на трансфер.

Раніше повідомлялось, що МЮ віддасть свого молодого захисника в оренду.