Англія

Талант "канонірів" продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Молодий нападник лондонського Арсеналу Фалорін Балогун продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Реймс близький до того, щоб завершити операцію з оренди 21-річного англійця на один сезон.

Стверджується, що Балогун на столі має пропозиції від клубів АПЛ, але він готовий погодитися на переїзд до Ліги 1.

Медогляд може відбутися вже наступного тижня. Сторони залагоджують усі деталі.

Минулого сезону Балогун виступав на правах оренди за Мідлсбро, за який він провів 21 матч, забив 3 голи і віддав 3 асисти.