Англія

Менеджер "лисиць" дав чіткий сигнал претендентам на французького захисника.

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс заявив, що один із ключових футболістів його команди не продається.

"Веслі Фофана? Він не продається", — приводить слова наставника журналіст Фабриціо Романо.

Зазначимо, що на Фофану претендує Челсі, а, за чутками, "лисиці" все ж таки готові відпустити центрбека, але за 80-85 мільйонів фунтів.

У березні Фофана продлив угоду із Лестером до 2027 року.