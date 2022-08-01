Менеджер "лисиць" дав чіткий сигнал претендентам на французького захисника.
ВЕСЛІ ФОФАНА, GETTY IMAGES
01 серпня 2022, 00:25
Головний тренер Лестера Брендан Роджерс заявив, що один із ключових футболістів його команди не продається.
"Веслі Фофана? Він не продається", — приводить слова наставника журналіст Фабриціо Романо.
Зазначимо, що на Фофану претендує Челсі, а, за чутками, "лисиці" все ж таки готові відпустити центрбека, але за 80-85 мільйонів фунтів.
У березні Фофана продлив угоду із Лестером до 2027 року.