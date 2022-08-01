Колектив Юргена Клоппа програв опоненту із Франції.
Фото: twitter.com/LFC
01 серпня 2022, 00:35
Ліверпуль на Енфілді протистояв Страсбуру у рамках товариської зустрічі.
Юрген Клопп випустив на поле не основних футболістів, що можна побачити по результату команди — "червоні" поступилися, не зумівши вразити ворота менш іменитого суперника.
Ліверпуль – Страсбур 0:3
Голи: Томассон, 4, 21, Діалло, 14.
Ліверпуль: Девіс, Гомес, Конате (ван дер Берг, 57), Чемберс, Байчетич (Кларк, 57), Мілнер, Мортон, Мабайя (Філліпс, 46), Еліотт, Карвальо, Фравендорф (Мусяловскі, 76).