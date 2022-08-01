Англія

Скандальна ситуація довкола гравця триває й досі.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед мав змогу продовжити підготовку до старту сезону за допомогою товариської гри проти іспанського Райо Вальєкано на полі рідного Олд Траффорд, але зрештою не зміг обіграти суперників (1:1).

Проте навряд чи лише переглядом футболу обмежувалась зацікавленість уболівальників "Червоних дияволів" у цій грі.

Нападник Кріштіану Роналду, у якого був серйозний конфлікт із керівництвом клуба під час поточно трансферного вікна, уперше з’явився в стартовому складі, але вже на початку другого тайму його замінив більш юний Амад Траоре.

Як згодом повідомила місцева преса, цей жест із боку головного тренера не дуже сподобався гонорливому португальцю, тож він попрямував додому, не дочекавшись завершення зустрічі.

Уболівальники змогли зафіксувати появу Роналду в парі з Діогу Далотом, який не був присутнім у заявці на цю гру, біля виходу зі стадіону.

Зауважимо, що Роналду має ще один рік взаємин із Юнайтед, згідно з умовами чинного контракта.