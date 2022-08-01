Англія

Схоже, іспанський захисник продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Марк Кукурелья близький до переходу в Челсі, повідомляє Guardian та низка інших британських ЗМІ.

"Сині" заплатять Брайтону близько 50 мільйонів фунтів, а гравець дав згоду на перехід до складу лондонської команди.

Манчестер Сіті, схоже, вибув з гонки, оскільки переговори з Брайтоном припинені.

Минулого сезону вихованець Барселони зіграв 38 матчів за "чайок" у всіх турнірах та забив 1 гол.