Ньюкасл зробив нову спробу підписати Джеймса Меддісона, повідомляє Sky Sports.

Сороки покращили пропозицію до 50 мільйонів фунтів. Минулого тижня Лестер відхилив пропозицію на 40 мільйонів фунтів.

Лестер, як і раніше, розраховує отримати за англійця 60 млн фунтів, а Ньюкасл чекає відповідь на нову пропозицію.

Минулого сезону АПЛ Меддісон провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач.