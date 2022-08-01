Англія

"Сороки" серйозно претендують на півзахисника "лис".

Ньюкасл зробив нову спробу підписати Джеймса Меддісона, повідомляє Sky Sports.

Сороки покращили пропозицію до 50 мільйонів фунтів. Минулого тижня Лестер відхилив пропозицію на 40 мільйонів фунтів.

Лестер, як і раніше, розраховує отримати за англійця 60 млн фунтів, а Ньюкасл чекає відповідь на нову пропозицію.

Минулого сезону АПЛ Меддісон провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач.