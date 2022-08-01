"Сороки" серйозно претендують на півзахисника "лис".
ДЖЕЙМС МЕДДІСОН, GETTY IMAGES
01 серпня 2022, 19:58
Ньюкасл зробив нову спробу підписати Джеймса Меддісона, повідомляє Sky Sports.
Сороки покращили пропозицію до 50 мільйонів фунтів. Минулого тижня Лестер відхилив пропозицію на 40 мільйонів фунтів.
Лестер, як і раніше, розраховує отримати за англійця 60 млн фунтів, а Ньюкасл чекає відповідь на нову пропозицію.
Минулого сезону АПЛ Меддісон провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач.