Англія

"Лисиці" хочуть позбутись одного зі своїх лідерів.

Півзахисник Лестеру Юрі Тілеманс продовжує очікувати пропозиції від лондонського Арсеналу стосовно свого трансферу.

Чемпіони Англії 2016 року очікують на офіційний запит від "канонірів" та бажають скоріш продати бельгійського хавбека, повідомляє The Guardian.

Втім, Арсенал не квапиться із купівлею хавбека та ще не звертався до Лестера.

Раніше повідомлялось, що Лестер, у випадку продажу Тілеманса, хотів би підписати Ауара.