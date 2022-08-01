Брентфорд продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє сайт авторитетного журналіста Джанлукі Ді Марціо, англійський клуб націлився на півзахисника Сампдорії Міккель Дамсгор.

Зазначимо, що минулого сезону датський півзахисник провів лише 12 матчів, у яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Барселона розглядала варіант підписання хавбека Сампдорії Дамсгор.