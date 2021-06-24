Испания

Каталонский клуб следит за датчанином.

Полузащитник Сампдории и сборной Дании Миккель Дамсгор заинтересовал Барселону.

По информации Diario Sport, "сине-гранатовые" рассматривают вариант подписания 20-летнего хавбека благодаря его выступлениям на Евро-2020.

Сообщается, что датчанин находится в сфере интересов клубов Серии А и АПЛ.

В минувшем сезоне Дамсгор провел за Сампдорию 35 поединков в рамках национального чемпионата, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что за молодым полузащитником следят Тоттенхэм и Байер.