Каталонский клуб следит за датчанином.
Миккель Дамсгор, getty images
24 июня 2021, 19:05
Полузащитник Сампдории и сборной Дании Миккель Дамсгор заинтересовал Барселону.
По информации Diario Sport, "сине-гранатовые" рассматривают вариант подписания 20-летнего хавбека благодаря его выступлениям на Евро-2020.
Сообщается, что датчанин находится в сфере интересов клубов Серии А и АПЛ.
В минувшем сезоне Дамсгор провел за Сампдорию 35 поединков в рамках национального чемпионата, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что за молодым полузащитником следят Тоттенхэм и Байер.