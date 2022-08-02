Англія

Клуб формує тренерський штаб для молодіжної команди.

З першого липня, після закінчення контракту з Галл Сіті, півзахисник Том Гаддлстоун знаходиться без контракту.

Вірогідно, що колишній півзахисник збірної Англії вирішив і завершити кар'єру, адже йому вже 35 років.

Манчестер Юнайтед активно придивляється до нього та готовий запропонувати йому роботу в молодіжному клубі U-21.

Поки що невідомо, чи буде це роль граючого тренера, як це було з Полом Макшейном, який грав та тренував команду U-23 до сезону-2022/23, чи Гаддлстоун просто увійде у тренерський штаб.

Відзначимо, що футболіст є вихованцем Дербі Каунті, а найкращі роки в АПЛ провів у складі Тоттенгема. Також у його кар'єрі був Вулвергемптон та Галл Сіті.