Клуб формує тренерський штаб для молодіжної команди.
Том Гаддлстоун, Getty Images
02 серпня 2022, 07:26
З першого липня, після закінчення контракту з Галл Сіті, півзахисник Том Гаддлстоун знаходиться без контракту.
Вірогідно, що колишній півзахисник збірної Англії вирішив і завершити кар'єру, адже йому вже 35 років.
Манчестер Юнайтед активно придивляється до нього та готовий запропонувати йому роботу в молодіжному клубі U-21.
Поки що невідомо, чи буде це роль граючого тренера, як це було з Полом Макшейном, який грав та тренував команду U-23 до сезону-2022/23, чи Гаддлстоун просто увійде у тренерський штаб.
Відзначимо, що футболіст є вихованцем Дербі Каунті, а найкращі роки в АПЛ провів у складі Тоттенгема. Також у його кар'єрі був Вулвергемптон та Галл Сіті.