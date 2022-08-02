Англія

Клуб підсилився 23-річним хавбеком.

Один із лідерів минулорічного Мідлсбро у Чемпіоншипі Маркус Таверньє став новачком Борнмута, який вийшов в АПЛ.

Контракт з 23-річним лівим вінгером підписаний на п'ять років — до літа 2027 року. За неофіційними даними Борнмут заплатив за нього 12 мільйонів євро.

Минулого сезону Таверньє забив п’ять голів і віддав п’ять результативних передач у 48 іграх у всіх турнірах за Мідлсбро, де був справжнім лідером складу.

Таверньє є вихованцем шкіл Ньюкасла та Мідлсбро. У 2018 році він мав досвід виступів за МК Донс на правах оренди.

Також додамо, що рідний брат Маркуса, 30-річний Джеймс Таверньє, є капітаном та лідером шотландського Рейнджерс.