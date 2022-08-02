Англія

24-річний футболіст погодився перейти до складу лондонської команди.

Челсі близький до придбання Марка Кукурельї, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 24-річний футболіст прийняв пропозицію "синіх" щодо особистого контракту.

Переговори між Челсі та Брайтоном йдуть на просунутій стадії. Клубам залишилося узгодити остаточні деталі та, якщо не буде форс-мажорів, іспанець поповнить склад "синіх".

Минулого сезону Кукурелья провів 38 матчів за Брайтон у всіх турнірах та забив один гол.