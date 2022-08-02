Лондонський клуб продовжує шукати посилення лінії захисту.
ДЕНЗЕЛ ДУМФРІС, GETTY IMAGES
02 серпня 2022, 13:59
Найближчого четверга Челсі проведе зустріч із керівництвом Інтера, повідомляє Repubblica.
За інформацією джерела, предметом дискусії стане правий захисник "нерадзурі" Дензел Думфріс.
Головний тренер Челсі Томас Тухель хоче посилити захист за допомогою нідерландського футболіста. Крім того, німецький фахівець розраховує, що Думфріс підмінятиме основного правого вінгбека команди Ріса Джеймса.
Раніше у ЗМІ була інформація, що Інтер хоче виручити за нідерландця 35-40 мільйонів євро.