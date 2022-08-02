Англія

Німецький фахівець хоче бачити у своїй команді нідерландського хавбека.

Головний тренер Челсі Томас Тухель хоче бачити у складі своєї команди Френкі де Йонга, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст був би не проти перейти до складу "синіх" з огляду на те, що вони грають у Лізі чемпіонів.

Крім того, Барселона виявляє серйозний інтерес до Маркоса Алонсо і Сезара Аспілікуети. Це дає можливість клубам провести потенційні переговори із можливим обміном.

Однак цього тижня не варто очікувати, що переговори можуть швидко просунутися.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.