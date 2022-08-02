Англія

Колишній гравець Челсі та Арсенала прокоментував наступний сезон АПЛ.

Колишній гравець Арсенала, Челсі, Барселони та Монако Сеск Фабрегас прокоментував майбутній сезон Англійської Прем'єр-Ліги, який стартує через три дні.

"Я вважаю, що Мікель Артета робить дуже гарну роботу зараз у Арсеналі, так само як і Еду Гаспар. Ми зараз говоримо про футбольних людей, які знають всю цю кухню з середини. Звісно, потрібен час, щоб побудувати якийсь проект. Ви не можете це зробити за один день чи тиждень.

Буває так, що на ринку немає потрібного вам гравця. Втім, Арсенал працює в одній команді вже протягом двох років й ті гравці, що були молодими та "зеленими" — вже не такі молоді та достатньо досвідчені. Подивимось, сезон буде багатообіцяючим", — вважає футболіст.

"Колись я точно хочу бути тренером. Моя мрія — тренувати в Англійській Прем'єр-Лізі, адже я завжди казав — це мій чемпіонат, там пройшли мої найкращі футбольні роки. Втім, для цього потрібно багато зробити маленьких, але дуже важливих кроків", — поділився думками стосовно свого майбутнього Сеск.

Окрім того, хавбек розповів про те, що вплинуло на нього при підписанні контракту із Комо.

"Я бачу амбіції в цього клубу. Не хочу просто приїхати, відіграти тут два роки та забути про це. У мене є бажання допомогти зростати Комо, а у босів команди є амбіції та перспектива зростання.

Я хочу стати частиною відроджування Комо та внести свій вклад в це. Дуже сподіваюсь, що ця команда буде зростати у майбутньому. Саме з такими думками я підписав контракт", — розповів Фабрегас.

Нагадаємо, що іспанець підписав дворічний контракт із Комо.